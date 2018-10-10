Отец Павла Мамаева: «Что вы устроили, черти?»

Отец футболиста Павла Мамаева выступил в защиту своего сына, которого вместе с Александром Кокориным подозревают в избиении чиновника и водителя ведущей Первого канала.

«Пускай они не ***. Я с Хашигом (гендиректор «Краснодара») разговаривал вчера и Хашиг нас послал демократично ***. Я им сказал, «что вы *** устроили, черти? И с Монте-Карло устроили. Что вы делаете ***? Человек в отпуске находится, кого ***, что они сейчас устроили? Как вам не стыдно! Гореть *** вам всем в аду! Поняли позицию мою? Обычный русский парень зарабатывает деньги, а как только оступился, вы каждый готовы нож в спину воткнуть! Нелюди! Вы нелюди все!» — приводит аудиозапись отца Мамаева телеграм-канал «Мутко против».

Ранее, футбольный клуб «Краснодар» заявил, что ищет варианты расторжения контракта с Мамаевым.

Отметим, что дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передано в главное управление МВД. Игроки обвиняются в избиении двух человек.