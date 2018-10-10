Управляющий ЗАО «ФОН» выставил на торги помещение почти за 5 млн рублей

Конкурсный управляющий ЗАО «ФОН» выставил на торги нежилое помещение площадью 118,7 кв. м. Начальная стоимость составляет 4,8 млн рублей.

Недвижимость находится в Набережных Челнах на улице Виктора Полякова, 19. Отмечается, что имущество находится в залоге у ООО «Царицынский бугор». Заявки можно будет подавать с 7 ноября 2018 года по 9 января 2019 года. Данные опубликованы в едином реестре банкротств.

Ранее конкурсные управляющие «Фон-Ривьеры» и ЗАО «ФОН» (входят в ГК «ФОН») выставили на торги почти 50 объектов и имущественные права двух фирм-банкротов Анатолия Ливады на 800 млн рублей.