Нижнекамск и Бугульма возглавили рейтинг городов РФ по эффективности борьбы со свалками

Нижнекамск и Бугульма вошли в тройку городов-лидеров по эффективности борьбы с незаконными свалками. В списке лидеров оказался Альметьевск. Рейтинг представил «Общероссийский народный фронт» (ОНФ).



«Второе место получил Нижнекамск, Республика Татарстан, где все 35 выявленных свалок уже ликвидированы. Третье место также за Татарстаном: в городе Бугульма 20 свалок выявлены, 19 из них уже ликвидированы», — говорится в сообщении ОНФ.



Первое место в рейтинге занял город Искитим в Новосибирской области, где активисты ОНФ обнаружили 71 свалку, 69 из которых уже ликвидированы, а две находятся в работе. В список лидеров также вошли Барнаул, Тамбов, Якутск, Ханты-Мансийск, Альметьевск и Псков.

Напомним, во время экологического двухмесячника в Татарстане с 1 апреля по 31 мая организаторов несанкционированных свалок оштрафовали на 19,4 млн рублей.