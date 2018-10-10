«Оренбург» примет «Уфу» в товарищеском матче

ФК «Уфа» заполнит паузу, связанную с матчами национальных сборных в Лиге наций УЕФА, товарищеской игрой с «Оренбургом», сообщает пресс-служба уфимской команды.

Встреча состоится 13 октября на стадионе «Газовик» в поселке Ростоши. Начало матча в 15.00 уфимского времени (13.00 мск).

«Оренбург» неплохо играет в новом для себя сезоне в Премьер-лиге, занимая восьмое место после 10 матчей, в активе команды 14 очков.

«Уфа» на предпоследнем 15-м месте с девятью очками.

«Уфа» сыграет без нескольких человек основного состава, вызванных в сборные своих стран — Йокича, Неделчару, Табидзе, Карпа, Сейдахмета, Тилля и Дивеева.