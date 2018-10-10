Татарстан признали лучшим регионом России для гастрономического туризма

Татарстан стал лучшим регионом России в номинации «Российский гастрономический туризм». Такие результаты приводит по итогам голосования National Geographic Россия.

За Татарстан проголосовали 40% туристов. На втором месте в номинации по гастротуризму находится Сахалинская область с 19% голосов, на третьем — Владимирская область (15%). Далее следуют Ярославская область (11%), Краснодарский край (8%) и Тверская область (7%), говорится в сообщении мэрии Казани.

Напомним, Госкомитет по туризму РТ представил новый маршрут «Татарстан: 1001 удовольствие». За четырехдневную экскурсию по Казани, Свияжску и Болгару туристам предложат заплатить $500, это около 30 тыс. — 41 тыс. рублей.



Ранее сообщалось, что в ноябре турпоток в Казань превысит 3 млн человек.

