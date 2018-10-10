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Аэропорт в Уфе прекратил обслуживание рейсов турецкой авиакомпании Atlasglobal Airlines

10:33, 10.10.2018
Аэропорт в Уфе прекратил обслуживание рейсов турецкой авиакомпании Atlasglobal Airlines
Фото: pixabay.com

Международный аэропорт «Уфа» перестал сотрудничать с авиакомпанией Atlasglobal Airlines, выполняющей рейсы в Анталью и Даламан.

Решение связано с задолженностью перевозчика за аэропортовое обслуживание рейсов. В частности, турецкий оператор не выполнил ранее взятые на себя обязательства по погашению дебиторской задолженности.

Авиаперевозчик был заранее уведомлен о прекращении обслуживания. Если долг будет погашен аэропорту, то стороны вновь обсудят условия сотрудничества. Пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы авиакомпании, рекомендуется обратиться в авиакомпанию или к туроператорам, добавили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, ранее самарский аэропорт также приостановил вылеты в Турцию авиакомпании Atlasglobal Airlines.

БизнесТранспорт Башкортостан
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