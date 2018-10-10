KAMA TYRES увеличил объем поставок своей продукции в Монголию на 73%

Объем экспортных поставок шинной продукции KAMA TYRES в Монголию в январе — августе 2018 года увеличился на 73% по сравнению с итогами 2017 года. Вырос спрос на легковые и легкогрузовые, комбинированные и грузовые, а также сельскохозяйственные шины.

ООО «Торговый Дом «КАМА» уверенно увеличивает долю присутствия KAMA TYRES на иностранных рынках. Сегодня продукция шинного комплекса ПАО «Татнефть» представлена в более 45 странах. Монголия является перспективным рынком и в дальнейшем планируется активно развивать сотрудничество с зарубежными партнерами.





Партнерский материал