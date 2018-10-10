Андрей Назаров: «Ребята в раздевалке обсуждают Кокорина с Мамаевым. Сказал, чтобы только не дрались, как они»

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров рассказал об атмосфере в команде после домашней победы над «Спартаком» (4:1) в матче регулярного розыгрыша КХЛ.

«Во-первых, хочется поблагодарить болельщиков. Дождались они наконец-то, что мы забили больше одного гола. Мы их сегодня порадовали хорошей игрой.

Благодарен ребятам, была тяжелая игра. Сегодня играли две команды, которые находятся в зоне плей-офф. Рад победе, рад настрою на игру, что ребята меня услышали перед матчем. Настраивал их, говорил, что будет очень тяжелая игра.

Ребята в раздевалке радуются, обсуждают Кокорина с Мамаевым. Я им сказал, чтобы только не дрались, как Кокорин с Мамаевым», — сказал Назаров.