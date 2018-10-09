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Депутат Боярский предложил строить приюты для животных при государственно-частном партнерстве

18:21, 09.10.2018
Депутат Боярский предложил строить приюты для животных при государственно-частном партнерстве
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Сергей Боярский предложил строить приюты для животных в условиях государственно-частного партнерства.

«Во всем мире, в цивилизованных странах это смешанная структура. Ни один городской бюджет не позволяет решить полностью проблему бездомных животных. В любом случае структура должна быть смешанной. Выход один — государственно-частное партнерство», — цитирует Боярского «Политика сегодня».

Ранее ветеринары Татарстана предложили вместо строительства муниципальных приютов для животных помочь с финансированием и бесплатной арендой земли приютам общественных организаций. По словам замначальника Главного управления ветеринарии КМ РТ Азата Гараева, государственно-частное партнерство позволит оптимизировать расходы.

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