Депутат Боярский предложил строить приюты для животных при государственно-частном партнерстве

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Сергей Боярский предложил строить приюты для животных в условиях государственно-частного партнерства.

«Во всем мире, в цивилизованных странах это смешанная структура. Ни один городской бюджет не позволяет решить полностью проблему бездомных животных. В любом случае структура должна быть смешанной. Выход один — государственно-частное партнерство», — цитирует Боярского «Политика сегодня».



Ранее ветеринары Татарстана предложили вместо строительства муниципальных приютов для животных помочь с финансированием и бесплатной арендой земли приютам общественных организаций. По словам замначальника Главного управления ветеринарии КМ РТ Азата Гараева, государственно-частное партнерство позволит оптимизировать расходы.