В Татарстане стартует суд по делу о ДТП с четырьмя погибшими

41-летнего жителя города Барнаула предстанет перед Зеленодольским горсудом в Татарстане по делу о ДТП с четырьмя жертвами. Прокуратура Казани утвердила его обвинительное заключение.

По версии следствия, днём 28 августа 2018 года на 755 км трассы М-7 в Зеленодольском районе Татарстана приезжий с Алтайского края за рулем грузовика Scania совершил наезд на припарковавшийся в попутном направлении автомобиль Lada Largus. В результате 59-летний водитель и трое пассажиров легковушки от полученных травм скончались на месте.

Ещё одной пассажирка отечественного авто получила травмы, причинившие ее здоровью тяжкий вред.

Как сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана, вину водитель грузовика полностью признал. По решению суда он был арестован.

Ранее стало известно, что в ДТП с грузовиком певицы Ани Лорак в Татарстане погиб челнинский бизнесмен, бывший фигурант игорного дела Ленар Нуретдинов.