В ДТП с грузовиком Ани Лорак погиб фигурант «игорного дела» Ленар Нуретдинов

В ДТП с фурой на 919-м километре трассы М-7 в Рыбно-Слободском районе погиб водитель легкового автомобиля.

Инцидент произошел 5 октября. Автомобиль Toyota Camry лоб в лоб столкнулся с грузовиком КАМАЗ, в котором находилось концертное оборудование певицы Ани Лорак.

По информации «Челнинских известий», погибшим является Ленар Нуретдинов — фигурант резонансного «дела игровиков».

Напомним, что, по данным следствия, Нуретдинов и еще несколько человек в 2009 году организовали преступное сообщество в сфере нелегальных азартных игр. Суд назначил Ленару Нуретдинову 4 года 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Позже апелляционная инстанция Верховного суда РТ заменила срок реальным, однако президиум ВС РТ не согласился и вернул Нуретдинову свободу.