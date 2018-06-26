Требуется председатель Арбитражного суда Поволжского округа

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Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила конкурс на замещение должности председателя Арбитражного суда Поволжского округа.

Шестилетний срок полномочий действующего председателя Юрий Глазова истекает в феврале 2019 года. Будет ли он участвовать в конкурсе на замещение той же должности, пока не сообщается.

Заявления и документы от претендентов ждут до 26 июля включительно по адресу:123995, г. Москва, ул. Баррикадная, 8, строение 4, каб. № 106, 121.

Вакантными также объявлены должности председателей арбитражный судов в Карелии, Хакассии и Ханты-Мансийском автономном округе.