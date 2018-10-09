Минниханову презентовали проект ДК Химиков

Сегодня президенту РТ Рустаму Минниханову представили в ЦСК «Смена» результаты работы архитектурного воркшопа МАРШ, передает корреспондент «Реального времени».

В обсуждаемом ДК Химиков участники воркшопа предложили сделать на первом этаже открытую гостиную, через которую попадаешь в Центр креативных индустрий, библиотеку с выставочным пространством и зону для подростков.

На втором этаже по проекту коворкинг, мастерские, образовательное пространство и хостел. На третьем — узконаправленные студии, образовательные научные лаборатории для школьников и репетиционные комнаты.



Напомним, в этом году начали продумывать архитектурные концепции развития социально-культурных центров республики — домов культуры, молодежных центров и подростковых клубов.