Медведев официально освободил Развожаева от должности замминистра РФ по делам Северного Кавказа
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев официально освободил Михаила Развожаева от должности заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа.
«В связи с переходом на другую работу», — говорится в распоряжении, опубликованном сегодня, 9 октября, на сайте правовой информации.
При этом Развожаев уже почти неделю, с 3 октября, является временно исполняющим обязанности главы Республики Хакасия. Он занял место Виктора Зимина, который возглавлял республику с 2009 года на время, пока в республике не будет выбран новый глава.ОбществоВласть
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