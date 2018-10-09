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Медведев официально освободил Развожаева от должности замминистра РФ по делам Северного Кавказа

15:22, 09.10.2018
Медведев официально освободил Развожаева от должности замминистра РФ по делам Северного Кавказа
Фото: realnoevremya.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев официально освободил Михаила Развожаева от должности заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа.

«В связи с переходом на другую работу», — говорится в распоряжении, опубликованном сегодня, 9 октября, на сайте правовой информации.

При этом Развожаев уже почти неделю, с 3 октября, является временно исполняющим обязанности главы Республики Хакасия. Он занял место Виктора Зимина, который возглавлял республику с 2009 года на время, пока в республике не будет выбран новый глава.

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