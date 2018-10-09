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Эр-Рияд разрешил Турции обыскать консульство в Стамбуле после исчезновения журналиста

13:45, 09.10.2018
Эр-Рияд разрешил Турции обыскать консульство в Стамбуле после исчезновения журналиста
Фото: pixabay.com

Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на следственные действия в ее генконсульстве в Стамбуле в связи с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

«Власти Саудовской Аравии сообщили, что они открыты для сотрудничества и расследование в здании генконсульства может быть проведено», — приводит «РИА Новости» сообщение представителя МИД Турции Хами Аксоя.

По его словам, в рамках расследования дела Хашкаджи «в консульском здании Саудовской Аравии будет проведена инспекция».

Напомним, что Джамаль Хашкаджи перестал выходить на связь после того, как 2 октября посетил генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция запросила разрешение на обыск саудовского генконсульства.

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