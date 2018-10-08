Новости общества

15:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Турция запросила разрешение на обыск саудовского генконсульства после исчезновения журналиста

13:48, 08.10.2018
Турция запросила разрешение на обыск саудовского генконсульства после исчезновения журналиста
Фото: pixabay.com

Турция запросила у Саудовской Аравии разрешение на обыск генконсульства страны в Стамбуле в связи с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Кроме того, МИД Турции повторно вызвал саудовского посла Валида Абдель Карима аль-Хариджи, сообщает телеканал NTV.

Напомним, что Джамаль Хашкаджи перестал выходить на связь после того, как 2 октября посетил генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты