Турция запросила разрешение на обыск саудовского генконсульства после исчезновения журналиста
Турция запросила у Саудовской Аравии разрешение на обыск генконсульства страны в Стамбуле в связи с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
Кроме того, МИД Турции повторно вызвал саудовского посла Валида Абдель Карима аль-Хариджи, сообщает телеканал NTV.
Напомним, что Джамаль Хашкаджи перестал выходить на связь после того, как 2 октября посетил генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.ОбществоВласть
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