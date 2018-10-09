Журналистка RT удалила аккаунт в Twitter из-за поста, оправдывающего ГУЛАГ

Журналистка телеканала RT Самира Хан, работающая в Вашингтоне, удалила аккаунт в Twitter после травли из-за публикаций, в которых она оправдывала ГУЛАГ.



Хан начале октября разместила картинку-мем с изображением Сталина и списком «привилегий», которые якобы предоставлялись заключенным исправительно-трудовых лагерей, в том числе двухнедельные каникулы для заключенных раз в год, самоуправление, а также трудоустройство заключенных после отбывания срока, пишет Znak.com.

Пользователи соцсети раскритиковали журналистку и посоветовали учить историю. Журналист NBC Бен Коллинс также нашел в аккаунте Самиры другие посты о сталинском режиме.

«Я бы умерла за Сталина, Красную Армию и СССР. Без вопросов. <…> Я бы без заминки отдала свою жизнь за возвращение Сталина», — писала Хан ранее.

Журналистка извинилась, но пользователи продолжили травлю. В результате ей пришлось удалить свой аккаунт.