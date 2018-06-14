Банки обязали с 1 июля сообщать об ущербе от хакерских атак

Банк России обязал банки с 1 июля сообщать об инцидентах, связанных с нарушением защиты информации при переводе средств, об экономических последствиях кибератак.



«Операторы будут сообщать в Банк России о том, на какие суммы за отчетный период покушались злоумышленники, какие суммы удалось похитить. Важным показателем будет сумма похищенных средств, возвращенных оператором своим клиентам», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что полученные данные помогут Центробанку оценить, насколько добросовестно операторы исполняют обязанности по возмещению потерь клиентам. Кроме того, в новую форму отчетности включены показатели непрерывности оказания услуг по переводу денежных средств при проведении компьютерной атаки.