Мастер спорта по боксу Кокоев приглашает Кокорина и Мамаева на ринг

Фото: ВКонтакте

Мастер спорта России по боксу, старший тренер сборной Северной Осетии — Алания Казбек Кокоев прокомментировал инцидент с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.



Накануне стало известно, что оба футболиста приняли участие в драке в одной из кофеен в Москве.

«От лица всего боксерского сообщества резко осуждаю инцидент с избиением наших соотечественников в кафе российскими футболистами. И вызываю печально прославившихся лиц на ринг: посмотрим, как вы будете действовать в честном бою. Выяснять отношения кулаками надо на боксерском ринге, а в обычной жизни — вести себя по-человечески. Не нападая со стульями на граждан нашей многонациональной федерации из-за расистских предубеждений. Надеюсь Федерация бокса России предоставит нам ринг для этого», — цитирует вызов Кокоева в «ВКонтакте» портал «Чемпионат».