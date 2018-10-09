Защитная линия «Уфы» и плеймекер Тилль вызваны в свои национальные сборные

Еще несколько человек, помимо Еркебулана Сейдахмета и Кэтэлина Карпа, вызваны из «Уфы» в расположение своих сборных, сообщает пресс-служба «горожан».

В сборную Словении на матчи Лиги наций УЕФА со сборными Норвегии (13 октября) и Кипра (16 сентября) вызван защитник Боян Йокич.

В юношескую сборную России (U-20) на международные товарищеские матчи со сборными U-20 Дании и Швеции с 8 по 16 октября отправился защитник Игорь Дивеев.

В сборную Румынии на матчи Лиги наций со сборными Литвы (11 октября) и Сербии (14 октября) приглашен защитник Ионуц Неделчару.

В сборной Грузии в Лиге наций против команд Андорры (13 октября) и Латвии (16 октября) может сыграть защитник Джемал Табидзе.

Наконец, в сборную Люксембурга на матчи Лиги наций против команд Беларуси (12 октября) и Сан-Марино (15 октября) приглашен полузащитник Оливье Тилль, ставший лучшим игроком «Уфы» в сентябре.