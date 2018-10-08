Оливье Тилль — лучший игрок «Уфы» в сентябре
Завершилось голосование болельщиков по выбору лучшего игрока ФК «Уфа» в сентябре, сообщает пресс-служба уфимской команды.
Уверенную победу в опросе одержал полузащитник уфимской команды и национальной сборной Люксембурга Оливье Тилль, набрав 41,8% общих голосов.
Второе место в опросе занял нигерийский форвард уфимцев Сильвестр Игбун — 10,3% всех голосов.
Замкнул тройку лучших игроков сентября голкипер «Уфы» Александр Беленов, победитель прошлого месяца, набрав 9,5% от общего количества голосов.
Оливье Тилль пришел в уфимскую команду из «Прогреса Нидеркорн» из Люксембурга, с которым «Уфа» встречалась в отборочном раунде дебютной для себя Лиги Европы.
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