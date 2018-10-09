«Толпар» обыграл «Реактор» в напряженном поединке

Накануне уфимский «Толпар» провел первый домашний матч против нижнекамского «Реактора» в рамках чемпионата МХЛ сезона 2018/19.

«На отчетную встречу уфимская «молодежка» получила усиление из «Салавата Юлаева» и «Тороса», и все эти игроки попали в заявку, — сообщает пресс-служба уфимцев. — Приехавший из Нефтекамска Кристиан Афанасьев занял место во втором звене, где так же значился Павел Шэн, который вместе с Александром Ляховым был отправлен для получения игровой практики из основной команды. Кроме того, в заявку попал вернувшийся из юниорской сборной России (до 17 лет) нападающий Александр Пашин. В свою очередь «толпаровцы» не могли рассчитывать на четырёх игроков — защитника Семена Чистякова, а также форвардов Родиона Амирова, Владимира Баканина и Данила Башкирова. Все они отправились в расположение юниорской сборной России (U-18)».

«Толпар» победил в этой встрече, открыв счет в большинстве в середине игры после броска Виктора Васильева. Гости сравняли результат на 31 минуте, также при численном преимуществе.

Но шайбы Савелия Кувардина и Александра Пашнина принесли победу «Толпару» — 4:1. Вторая игра соперников состоится 9 октября.

