В Самарской области возбуждено уголовное дело после гибели сотрудника управляющей компании

Следком возбудил уголовное дело по факту гибели сотрудника управляющей компании во время работы в городе Сызрань.

По версии следствия, 21 сентября двое работников УК «Центр» осуществляли спил веток на деревьях, находясь в корзине автогидроподъемника на высоте примерно семи метров около одного из жилых домов. Из-за технической неисправности подъемника 44-летний мужчина выпал из корзины и упал на землю. От полученных травм он умер на месте.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в Перми скончались трое рабочих, пострадавших при взрыве на пороховом заводе.