Количество жертв взрыва на пороховом заводе в Перми увеличилось до трех

В Перми скончались трое рабочих, пострадавших при взрыве на пороховом заводе.

Инцидент произошел днем в понедельник, 8 октября. В результате ЧП на предприятии серьезные травмы получили три человека: один скончался на месте, двое были доставлены в больницу. Позже умер второй пострадавший, спустя некоторое время — третий, передает «Интерфакс».

По данному факту Следком возбудил уголовное дело. В настоящее время силовики проводят осмотр места происшествия, выясняются все детали происшедшего.

Напомним, на пороховом заводе взорвался газовый баллон. После хлопка пожара не было, разрушения на объекте отсутствуют. Со слов диспетчера предприятия, происшествие на технологический процесс не повлияло.