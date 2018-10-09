Медведев назвал более «жесткой» альтернативу пенсионной реформе

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что альтернатива текущим изменениям в пенсионном законодательстве была бы более жесткой и болезненной.



Он отметил, что пенсионный возраст в России был установлен еще в 1930-е годы, а продолжительность жизни за это время намного выросла.

«Очевидно, что сейчас мы уже не можем пользоваться нормами почти 90-летней давности. Если это игнорировать, то ситуация со временем лишь усугубится. И по сравнению с предлагаемыми сегодня неизбежные в дальнейшем решения будут более жесткими и болезненными»,— пишет Медведев для журнала «Вопросы экономики».

Напомним, реформа предполагает, что для женщин возраст выхода на пенсию будет повышен до 60 лет, для мужчин — до 65 лет. Повышение начнется с 1 января 2019 года и будет проходить постепенно.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о пенсионном возрасте, который предусматривает его поэтапное увеличение с 1 января 2019 года на 5 лет.