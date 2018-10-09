Банки обяжут предоставлять ФНС больше информации о счетах налогоплательщиков

Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет получать в банках больше информации о счетах налогоплательщиков в рамках нового порядка направления запросов в кредитные организации. Приказ ФНС вступит в силу в апреле 2019 года.

Согласно документу, налоговые инспекторы смогут запросить банк об открытых счетах, остатках по ним и движении средств отдельно по вкладам и счетам, пишет «Коммерсант». В запросах ФНС будет указывать причину проверки и кто именно их интересует — гражданин, ИП или компания. Запросы можно будет требовать по состоянию на сегодняшний день и прошедший период.



Отмечается, что разделение на вклады и расчетные счета облегчит принудительное взыскание налогов. Налоговики смогут оперативно выявить средства, которые находятся именно на вкладах, и обратить на них взыскание даже в случае досрочного закрытия или пролонгации.

При этом если ФНС запросит информацию как о предпринимателе, то банк будет иметь полное право не раскрывать информацию о личных вкладах клиента.