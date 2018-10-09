До отравления ртутью в альметьевской семье мать судилась с сыном

Фото: Следком по РТ

Как выяснило «Реальное время», появлению шариков ртути в обеде большой альметьевской семьи предшествовал судебный спор.

В 2017 году 78-летняя мать главы семьи пыталась оспорить договор пожизненного содержания, подписанный ее покойным мужем. По этому документу их сын получил в собственность дом и участок. Женщина просила аннулировать этот документ и разделить имущество, однако суд проиграла.

Напомним, Следком расследует дело о покушении на убийство шести человек, начиная с годовалого мальчика и заканчивая 61-летним главой семьи. В их тарелках 3 сентября были обнаружены шарики с ртутью. 78-летняя мать хозяина, прабабушка детей обедала отдельно.

Ей планируют провести психолого-психиатрическую экспертизу.