До отравления ртутью в альметьевской семье мать судилась с сыном
Как выяснило «Реальное время», появлению шариков ртути в обеде большой альметьевской семьи предшествовал судебный спор.
В 2017 году 78-летняя мать главы семьи пыталась оспорить договор пожизненного содержания, подписанный ее покойным мужем. По этому документу их сын получил в собственность дом и участок. Женщина просила аннулировать этот документ и разделить имущество, однако суд проиграла.
Напомним, Следком расследует дело о покушении на убийство шести человек, начиная с годовалого мальчика и заканчивая 61-летним главой семьи. В их тарелках 3 сентября были обнаружены шарики с ртутью. 78-летняя мать хозяина, прабабушка детей обедала отдельно.
Ей планируют провести психолого-психиатрическую экспертизу.ПроисшествияОбщество Татарстан
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