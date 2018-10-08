В фехтовальном турнире в Уфе примут участие японские спортсмены

С 9 по 11 октября в столице Башкортостана пройдут Всероссийские соревнования по фехтованию «Сабля Салавата», сообщает пресс-служба Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.

Участниками соревнований станут порядка 100 спортсменов, в том числе и фехтовальщики из Японии. Республику Башкортостан представят более 60 спортсменов.

За награды Всероссийского турнира поборются победители и призеры первенств мира и Европы — Ахметов Искандер, Бородачев Кирилл, Сироткин Александр, Семенюк Григорий, Бородачев Антон, Мыльников Владислав, Баранников Егор, Кравцов Данила, Осипов Дмитрий, Федоров Даниил, Ветров Никита и другие башкирские спортсмены.

Соревнования пройдут на базе Центра спортивной подготовки Республики Башкортостан.

