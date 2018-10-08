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В Саратове против автора частушек о судьях завели два новых дела

18:08, 08.10.2018
В Саратове против автора частушек о судьях завели два новых дела
Фото: pixabay.com

Против жительницы Саратова Натальи Ковалевой, снявшей ролики с частушками о судьях, завели два новых уголовных дела.

По информации издания «Четвертая власть», дела возбуждены по факту о неуважении к суду, а также о клевете в адрес судьи. По словам Ковалевой, она узнала о новых делах из постановления о прекращении дела об экстремизме. Девушка отметила, что ее хотят наказать за заявление о преступлениях судей на канале в YouTube.

Напомним, уголовное дело против Королевой возбудили в начале сентября, поводом для него стали видеоролики с частушками про судей, которые женщина выкладывала на YouTube и в социальных сетях. Позже саратовский Следком закрыл дело обвиняемой в экстремизме из-за частушек о судьях.

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