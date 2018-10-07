Саратовский Следком закрыл дело обвиняемой в экстремизме из-за частушек о судьях

Саратовское управление Следственного комитета закрыло уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обвинялась в экстремизме из-за частушек о судьях.

«В Саратове СК России прекратил дело Наталии Ковалевой «о частушках про судей» по статье 282 УК. За отсутствием состава преступления, так как не было умысла. Ссылка на свежий пленум Верховного суда», — написал в своем телеграм-канале руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

К сообщению он прикрепил фото постановления о прекращении уголовного дела, где отмечается, что подобное деяние может быть квалифицировано по статье 282, только когда было установлено, что «лицо осознавало направленность деяния на нарушение конституционного строя, а также имело цель возбудить ненависть или вражду».

Уголовное дело против Королевой возбудили в начале сентября, поводом для него стали видеоролики с частушками про судей, которые женщина выкладывала на YouTube и в социальных сетях.