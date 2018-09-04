Саратовский Следком возбудил дело об экстремизме из-за частушек о судьях

Жительницу Саратова Наталию Ковалеву заподозрили в экстремизме из-за опубликованных в соцсетях частушках о судьях. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды).

Ковалева сообщила, что на днях к ней приходили сотрудники СУ СКР по Саратовской области. Они ознакомили ее с материалами дела и провели обыск, передает «Коммерсант».

Согласно материалам, частушки были опубликованы в апреле этого года. Ковалева рассказала, что «повесила» их в соцсетях после того, как она проиграла дело против одного из банков. В 2013 году она по просьбе мошенников перевела 400 тыс. руб. через банк, но, как посчитала гражданка, средства были им присвоены. Наталия Ковалева предположила, что судьи помогли скрыть уголовное дело по мошенничеству.