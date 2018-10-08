Ученые рассказали об открытии первой мечети в Японии благодаря татарам

В рамках двухдневного визита в Японию президент Татарстана Рустам Минниханов посетил самую первую и старую мечеть страны – в портовом городе Кобе – и совершил в ней намаз. Эксперты «Реального времени» усмотрели в этом визите не только религиозные, но и вполне мирские мотивы.

О том, как развивались отношения Татарстана со Страной восходящего солнца, когда и благодаря кому появилась в Японии первая мечеть, какие качества наших соотечественников помогли добиться практически невозможного — строительства иноверческого храма в глубоко закрытом от иностранцев государстве, кто стал имамом мечети после того, как ушел из жизни последний имам-татарин, и кто сегодня посещает татарский храм в Кобе – читайте в материале «Реального времени».