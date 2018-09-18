Следком ищет пострадавших от деятельности Рушании Бильгильдеевой

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан ищут пострадавших от деятельности Рушании Бильгильдеевой.

Речь идет об уголовном деле, возбужденном в отношении директора ООО «Агентство Недвижимости «Пассаж» по факту мошенничества, сообщили в Следкоме.

Напомним, Следком подозревает главу отделения «Справедливой России» и депутата Казгордумы Рушанию Бильгильдееву в мошенничестве на 7 млн рублей с реализацией участков и получением денег за подвод всех коммуникаций. По словам адвоката Игоря Турушева, сейчас заявления следователям написали 50 человек, однако всего таких покупателей было не меньше 150. Потерпевшими по делу уже признаны 24 человека.

Бильгильдееву вскоре после задержания освободили в момент, когда она находилась в больнице.

