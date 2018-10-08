Пермский футбольный клуб «Звезда» нашел спонсора

Пермский футбольный клуб «Звезда» заключил соглашение о партнерстве с холдингом «Сатурн-Р».

Компания, занимающаяся недвижимостью, строительством и автобизнесом, окажет финансовую помощь команде на оставшиеся игры сезона. Планируется, что логотип холдинга разместится на полиграфической продукции, также будет присутствовать реклама во время матчей и трансляции. На футболках игроков логотипа не будет.

В руководстве «Звезды» отметили, что помимо «Сатурн-Р» с предложениями о сотрудничестве обращались другие компании из Перми. Сумму спонсорской поддержки стороны не раскрывают, сообщает «Эхо Перми».

Напомним, новая команда была создана краевым правительством в начале этого лета. Таким образом власти планируют возродить клуб «Звезда», существовавший в регионе с 1932 по 1996 годы. Ранее в Перми футбольный клуб «Амкар» прекратил свое существование из-за финансовых трудностей.

По итогам первого круга чемпионата ПФЛ зоны «Урал-Поволжье» «Звезда» заняла пятое место.