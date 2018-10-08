Жириновский упал на вступлении в должность губернатора Владимирской области

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский споткнулся и упал на церемонии вступления в должность губернатора Владимирской области Владимира Сипягина.

Политик, поднимаясь по лестнице на сцену, правой ногой зацепился за ступеньку и упал на четвереньки. Ему помог подняться один из фотографов.



По словам помощницы губернатора Владимирской области Ольги Петровой, с Жириновским все в порядке.

После инцидента он выступил с речью, в которой пообещал, что за годы работы Сипягина губернатором жители области не пожалеют о своем выборе, передает «РИА Новости».



Напомним, что кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин победил во втором туре на выборах главы Владимирской области, набрав 57,03% голосов.