Заключенные ИК-19 в Коми угрожали убить сокамерника за доносы

Заключенный Зверев, отбывающий наказание в колонии №19 в Республике Коми, заявил, что его жизни и жизни его супруги угрожает опасность.

По информации News.ru, с апреля по август 2018 года Зверев по поручению сотрудников колонии писал доносы на других заключенных в обмен на улучшение условий содержания и возможность получения условно-досрочного освобождения. В случае отказа от сотрудничества мужчине пригрозили перемещением в СУС.



Позже заключенных колонии №19 стали переводить в колонию №42. Сотрудники исправительного учреждения заявили «стукачу», что в связи с этим все его привилегии аннулируются. Гарантировать безопасность в другой ИК ему не могут. После этого в адрес Зверева и его жены стали поступать угрозы.



Заключенный пообещал покончить жизнь самоубийством, если его не отправят в другую колонию. Его жена обратилась с заявлением в УФСИН и в МВД, в котором описала ситуацию и попросила о переводе.



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