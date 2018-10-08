Арменка из «Реальных пацанов» отсудил у государства 100 тысяч рублей

Актер сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян, исполнивший роль Арменки, отсудил у государства 100 тыс. рублей.

Согласно материалам дела, Бежанян был признан виновным в незаконной аренде земель, но позже получил право на реабилитацию в краевом суде. В своем иске к Минфину РФ он затребовал в качестве компенсации миллиард рублей.

В итоге суд частично удовлетворил иск актера. Государство возместит Армену Бежаняну за моральный вред 100 тыс. рублей. Все полученные средства он пообещал направить на благотворительные цели, передает «Рифей-Пермь».

Напомним, ранее актриса сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер, взяв квартиру в ипотеку, стала обманутым дольщиком.