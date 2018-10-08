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В зимний период в Самаре будет работать более 400 единиц спецтехники

12:11, 08.10.2018
В зимний период в Самаре будет работать более 400 единиц спецтехники
Фото: pixabay.com

Более 400 единиц снегоуборочной техники будет задействовано в зимний период на улицах Самары. Об этом заявил глава департамента городского хозяйства и экологии города Андрей Семенов.

По словам чиновника, согласно нормам и правилам зимний период в Самаре установлен с 1 ноября по 15 апреля. Справиться с осадками муниципальным службам также помогут химические реагенты и песчано-солевая смесь.

Кроме того, в настоящее время ведется работа по подготовке полигонов для приемки снега, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, Казань перейдет на зимнее содержание дорог 15 октября.

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