Казань перейдет на зимнее содержание дорог 15 октября

С 15 октября Казань переходит на зимнее содержание дорог. За состоянием улично-дорожной сети в этом году будут следить 567 единиц спецтехники и 650 рабочих.



Как сообщает корреспондент «Реального времени» с делового понедельника в мэрии города, на зиму заготовлено 80 тыс. тонн песчано-солевой смеси и 9 тыс. тонн реагента.

Отмечается, что основные магистральные дороги с маршрутами общественного транспорта и мостовые сооружения второй год подряд будут обрабатывать от гололеда новым видом двухфазного реагента с технологией смачивания.

В этом году дополнительно было приобретено 12 спецмашин-8 вакуумных пылесосов на шасси КАМАЗа для летнего содержания и 4 КДМ для круглогодичной работы. Ещё 4 машины приобрели дорожные предприятия.