Ретейлеры предупредили о дефиците продуктов из-за закона Яровой

Ретейлеры предупредили о возможном дефиците продуктов в сетях. К этому может привести разработанный вице-спикером Госдумы Ириной Яровой законопроект, запрещающий ретейлерам возвращать поставщикам нераспроданный товар с истекшим сроком годности.

Запрет создает риск «невозможности приобретения продуктов в отдельные часы работы предприятий торговли, в особенности в выходные дни», приводят «Известия» слова председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергея Белякова.

Отмечается, что ретейлерам придется сокращать объем заказа. Хуже всего ситуация будет обстоять в воскресенье, так как поставщики завозят продукты сразу на три дня в пятницу. Из-за резкого роста спроса на продукты их большая часть может быть распродана в пятницу — субботу.

Напомним, в конце февраля 2018 года 30 депутатов во главе с Ириной Яровой внесли в Госдуму поправки в законы «Об основах госрегулирования торговой деятельности» и «О развитии сельского хозяйства».

