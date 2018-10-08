БК «Уфимец» в 1/16 Кубка России сыграет с ЦСКА-2

В заключительном матче группы «B» Кубка России уфимские баскетболисты обыграли «Динамо» из Челябинской области со счетом 79:70, сообщили в пресс-службе БК «Уфимец».

Для «Уфимца» этот матч сложился непросто. Соперники поочередно вели в счете с преимуществом в одно-два очка вплоть до середины четвертой четверти. Однако в последние пять минут заключительного отрезка «Уфимец» сумел перехватить инициативу и хладнокровно дожал соперника, вырвав победу. В составе башкирского клуба 19 очков и 7 подборов в активе Сергея Харитонова.

Таким образом, одержав на групповом этапе 4 победы в 5 играх, «Уфимец» выходит в 1/16 Кубка России. Соперником команды на этой стадии станет дубль московского баскетбольного клуба ЦСКА. Игра пройдет 14 октября в 17.00 в спортивном зале Башкирского государственного аграрного университета.