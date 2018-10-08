ФСИН опровергла слухи о голодовке после массовой драки в омской колонии

Омская исправительная колония №6 УФСИН России, где произошла массовая драка, работает в штатном режиме. В управлении заявили, что голодовку никто не объявлял.



«Никакой голодовки не было и нет. Сегодня учреждение работает в штатном режиме. Родственники могут подъезжать с документами о том, что они действительно родственники тех, кто находится там, и им будет даваться вся информация», — передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя УФСИН по региону.

Напомним, 6 октября в колонии произошла массовая драка. По данным СК, в драке пострадали более 20 человек. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».

Прокуратура Омской области организовала проверку соблюдения требований законов в колонии.