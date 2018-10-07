В результате ДТП со свадебным лимузином в Нью-Йорке погибли 20 человек

Около 20 человек погибли в результате ДТП около города Скохари (штат Нью-Йорк).

Как передает телеканал ABC, инцидент произошел накануне, когда лимузин свадебного кортежа столкнулся с другим автомобилем.

Полиция штата пока не подтверждает числа жертв.

«На данный момент мы можем лишь сказать, что произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии есть много жертв. Расследование находится на самом начальном этапе», — рассказала капитан полиции штата Ричард О«Брайан.

Ранее сообщалось, что в Тверской области маршрутка попала в аварию, погибли 13 человек.