СБУ опубликовала имена наемников из ЧВК Вагнера, в списке — три татарстанца

Служба безопасности Украины опубликовала список из 206 человек, которых в Киеве считают внештатными сотрудниками российской разведки из состава „ЧВК Вагнер". Все они, по заявлению Киева, участвовали в боевых действиях на Украине и в Сирии.



В списке присутствуют трое из Татарстана: Иван Перевозчиков из Набережных Челнов, Эдуард Комаров из Нижнекамска, а также Илья Жалин из Казани. Последний якобы погиб в феврале 2018 года в Сирии.

В СБУ также утверждают, что в ЧВК Вагнера есть не только россияне, но и граждане других государств: Белоруссии, Украины, Узбекистана, Казахстана, Молдавии



Напомним, что в феврале этого года появилась информация о гибели россиян в Сирии от авиаудара коалиции, возглавляемой США. Представители Conflict Intelligence Team заявили, что погибшие состояли в так называемой ЧВК «Вагнера». Слухи о гибели россиян стали распространяться, а ряд неофициальных лиц заявлял о сотнях убитых. Тогда МИД России допустил возможность гибели нескольких россиян.