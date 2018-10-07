Президент Узбекистана обсудил с Путиным углубление двустороннего сотрудничества

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил российского коллегу Владимира Путина с 66-летием.

Кроме того, лидеры стран обсудили дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества и отметили положительную динамику развития отношений между ними.

«В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в контексте реализации достигнутых договоренностей в ходе состоявшихся встреч и переговоров на высшем уровне», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.

Ранее Минниханов поздравил Путина с днем рождения.