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Президент Узбекистана обсудил с Путиным углубление двустороннего сотрудничества

14:46, 07.10.2018
Президент Узбекистана обсудил с Путиным углубление двустороннего сотрудничества
Фото: kremlin.ru

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил российского коллегу Владимира Путина с 66-летием.

Кроме того, лидеры стран обсудили дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества и отметили положительную динамику развития отношений между ними.

«В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в контексте реализации достигнутых договоренностей в ходе состоявшихся встреч и переговоров на высшем уровне», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.

Ранее Минниханов поздравил Путина с днем рождения.

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