Минниханов поздравил Путина с днем рождения
Глава РТ Рустам Минниханов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Поздравление он опубликовал на своей странице в Instagram.
«Сегодня День рождения нашего национального лидера! Пожелаем Владимиру Владимировичу здоровья и удовлетворения от трудов во благо Отечества! Туган конегез белэн, безнен хормэтле Президент!», — написал он под видео.
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 6 Окт 2018 в 11:53 PDT<svg width="«50px»" height="«50px»" viewbox="«0" 0="" 60="" 60»="" version="«1.1»" xmlns="«https://www.w3.org/2000/svg»" xmlns:xlink="«https://www.w3.org/1999/xlink»">Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, президенту сегодня исполнилось 66 лет. В Кремле рассказали, что он проведет этот день с близкими и родными.ОбществоВласть Татарстан
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