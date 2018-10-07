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Минниханов поздравил Путина с днем рождения

10:29, 07.10.2018
Минниханов поздравил Путина с днем рождения
Фото: kremlin.ru

Глава РТ Рустам Минниханов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Поздравление он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Сегодня День рождения нашего национального лидера! Пожелаем Владимиру Владимировичу здоровья и удовлетворения от трудов во благо Отечества! Туган конегез белэн, безнен хормэтле Президент!», — написал он под видео.

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Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 6 Окт 2018 в 11:53 PDT

Напомним, президенту сегодня исполнилось 66 лет. В Кремле рассказали, что он проведет этот день с близкими и родными.

ОбществоВласть Татарстан
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