Минниханов поздравил Путина с днем рождения

Глава РТ Рустам Минниханов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Поздравление он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Сегодня День рождения нашего национального лидера! Пожелаем Владимиру Владимировичу здоровья и удовлетворения от трудов во благо Отечества! Туган конегез белэн, безнен хормэтле Президент!», — написал он под видео.



Напомним, президенту сегодня исполнилось 66 лет. В Кремле рассказали, что он проведет этот день с близкими и родными.