Минниханов встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ

Президент Татарстана Рустам Минниханов, который находится с рабочим визитом в Японии, принял участие во встрече министра экономического развития РФ Максима Орешкина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Стороны обсудили двусторонние отношения в сфере экономики, а также международные вопросы. Встреча состоялась в преддверии открытия форума «Наука и технологии в обществе», передает пресс-служба президента РТ.

Кроме того, глава РТ опубликовал в Instagram фото с председателем и учредителем Международного форума «Наука и технологии в обществе» Кодзи Оми.

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Напомним, ранее Минниханов встретился с министром финансов РФ Антоном Силуановым.