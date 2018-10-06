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В Кремле рассказали, как Путин планирует провести свой 66-й день рождения

17:26, 06.10.2018
В Кремле рассказали, как Путин планирует провести свой 66-й день рождения
Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин проведет день рождения, 7 октября в кругу родных, близких и друзей. В этот день российскому лидеру исполнится 66 лет.

«Президент проведёт день с родными, близкими и друзьями», — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого приводит «РИА Новости».

Ранее мэрия Перми отказала общественникам в проведении митинга в честь дня рождения президента Владимира Путина. Мероприятие должно было пройти в воскресенье, 7 октября.

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