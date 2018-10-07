Глава UFC: выплата гонорара Нурмагомедову за бой с Макгрегором заморожена

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что выплата гонорара российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову за бой против ирландца Конора Макгрегора заморожена.

«Выплата гонорара Конору Макгрегору была одобрена, гонорар Хабиба Нурмагомедова заморожен на время расследования», — сказал Уайт на пресс-конференции, трансляция которой выложена на канале UFC в YouTube.

Нурмагомедов после окончания боя подрался с кем-то за пределами ринга, а после вернулся на арену, где также произошла стычка, в которой приняли участие оба бойца и представители их команд.

По словам Уайта, доход от продажи билетов составил $17,2 млн.

Напомним, Нурмагомедов одержал победу над ирландцем и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.