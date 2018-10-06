Инициаторов драки на чемпионате России по борьбе на поясах в Заинске дисквалифицировали на год

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В Министерстве спорта РТ прокомментировали драку на чемпионате России по борьбе на поясах в Заинске между представителями сборных Карачаево-Черкесии и Калмыкии.

Отмечается, что «между борцами возникло недопонимание, которое вылилось в неприятную потасовку».

«Организаторам быстро удалось погасить конфликт, а каких-либо травм как его непосредственным участникам, так и присутствующим рядом удалось избежать», — говорится в сообщении ведомства.

Представитель УВД уже провел беседу с представителями обеих команд. Сегодня команды вышли к зрителям с совместным заявлением о том, что конфликт исчерпан и никаких претензий друг к другу они не имеют.

«Что касается спортсменов, ставших инициаторами стычки, то оба они были сняты с соревнований, проходящих в эти дни в Заинске, а также на год дисквалифицированы и лишены права участия в соревнованиях», — добавили в Минспорта, отметив, что ситуация находится на контроле ведомства.